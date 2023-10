Kirmes, Viehmarkt, Trödel und Party Cordula Otte-Krone: Ponymarkt in Hunteburg sind „drei Tage Vollgas“ Von Jana Derksen | 11.10.2023, 16:30 Uhr Die 31-jährige Cordula Otte-Krone ist seit zwölf Jahren im Organisationsteam für den Ponymarkt in Hunteburg. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Der Ponymarkt ist für Cordula Otte-Krone ein fester Termin im Kalender. Im Interview sagt die gebürtige Hunteburgerin, worauf sie sich am meisten freut, was neu ist und was ihre Familie mit dem traditionellen Markt verbindet.