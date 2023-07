Der ausgebrannte Container an der Oberschule Bohmte. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Aufmerksamer Nachbar Papiercontainer brennt: Feuerwehreinsatz an der Oberschule Bohmte Von Heinz-Jürgen Reiß | 29.07.2023, 09:07 Uhr

Einsatz am frühen Morgen in Bohmte. Am Samstag gegen 5.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Feuer – Müllcontainer“ zur Oberschule gerufen.