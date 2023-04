Die Auszählung der Stimmen kann beginnen. Hier im Wahllokal Gasthof Zur Post (Bunselmeyer) in Bohmte. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Wer hat wo seine Stimmen geholt? Bürgermeisterwahl in Bohmte: Das sind die Ergebnisse in den Ortschaften und | 24.04.2023, 13:36 Uhr Von Rainer Westendorf Karsten Grosser | 24.04.2023, 13:36 Uhr

Bei der Wahl des Bürgermeisters für die Gemeinde Bohmte hat Markus Kleinkauertz in der Mehrzahl der Wahlbezirke vorne gelegen. Thomas Rehme holte nur in einem Ort Mehrheiten. Ein Blick in die Resultate einzelner Wahllokale.