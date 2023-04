Gespräch im Wohnzimmer mit dem Bürgermeisterkandidaten Markus Kleinkauertz. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Bürgermeisterwahl 2023 in Bohmte Markus Kleinkauertz privat: Wie tickt der Kandidat der CDU? Von Rainer Westendorf | 07.04.2023, 08:10 Uhr

Markus Kleinkauertz will hauptamtlicher Gemeindebürgermeister in Bohmte werden. Gewählt wird am Sonntag, 23. April. Wie tickt der Kandidat der CDU? Er erzählt von seinem ehrenamtlichen Engagement und berichtet, welche Rolle eine Anhängerkupplung bei seinem Eintritt in die Kolpingsfamilie gespielt hat.