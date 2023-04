Kandidat Thomas Rehme beim Gespräch in seiner Rechtsanwaltskanzlei Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Bürgermeisterwahl 2023 in Bohmte Thomas Rehme privat: „Machen statt meckern“ lautet seine Devise Von Rainer Westendorf | 05.04.2023, 06:13 Uhr

Thomas Rehme will hauptamtlicher Gemeindebürgermeister in Bohmte werden. Gewählt wird am Sonntag, 23. April. Er tritt als unabhängiger Bewerber an und wird unterstützt von SPD, Bündnis 90/Grüne, Linke sowie der Ratsgruppe FPD/Hildegard Sundmäker. Rehme erzählt von sich und erklärt, welche Bedeutung der Spruch „Einmal Handwerker, immer Handwerker“ für ihn hat.