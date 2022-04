Gespannt beobachten die Kinder zusammen mit Meike Gerwin die Brutmaschine und die frisch geschlüpften Küken. FOTO: Kindergarten St. Johannes „Oh, wie süß“ Brutmaschine in der Kita: Bohmter Kinder erleben Kükengeburten Von Cornelia Müller | 22.04.2022, 17:19 Uhr

Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Johann haben fasziniert erlebt, wie sich aus einem Ei ein noch nasses Küken befreite, das sich schnell in ein flauschiges Bällchen verwandelte. So kam die Brutmaschine in den Kiga.