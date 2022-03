Christopher Franz betreibt die Bootshaus Brauerei am Dümmer. FOTO: Andre Havergo Blickfang für Biertrinker geplant Wie ein gelernter Koch zum Brauer am Dümmer wurde Von Bastian Klenke | 27.03.2022, 07:02 Uhr

Christopher Franz braut seit Kurzem frisches Bier in der 700-Einwohner-Gemeinde Marl. Angefangen hat der gelernte Koch dabei in einem der kleinen Bootshäuser am Dümmer. Daher auch der Name der Brauerei: Bootshaus Brauerei.