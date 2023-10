Was ist eine Konverterstation? Die Dimension ist riesig. Es wird eine Fläche von rund 15 Hektar benötigt. Die Anlage besteht im Wesentlichen aus vier Funktionsblöcken: dem Wechselstrom-Anschluss, den Transformatoren, der Konverterhalle und den Gleichstrom-Anschlüssen. Die Anlage ist laut. Der Immissionsschutz muss daher bei den Planungen berücksichtigt werden. Der Konverter produziert außerdem jede Menge Abwärme. Energie, die genutzt werden könnte, um einige tausend Haushalte mit Energie zu versorgen. Dieser Aspekt sollte bei der Standortwahl nach Auffassung der Bohmter Kommunalpolitik ebenfalls beachtet werden.

Die möglichen Standorte der Konverteranlage. Grafik: Amprion Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Welcher Standort ist vorgesehen? Die Amprion GmbH hatte mehrere potenzielle Flächen in einem Zehn-Kilometer-Radius rund um das Umspannwerk Wehrendorf untersucht. Übrig blieben vier Standorte im Bereich Herringhausen und Schwagstorf. Präferenz hat derzeit das Gebiet Wehsand-Ost in Herringhausen. Wehsand-West sei raus, so die Bürgerinitiative Caldenhöfer Zuschlag. Die Initiative hat sich vor vier Wochen gegründet – kurz nachdem das Amprion-Infomobil in den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln vor Ort war und die Pläne vorgestellt hat.

Warum ist Wehrendorf wieder im Gespräch? Nach der ersten Untersuchung hatte Amprion eine Konverterstation in der Nähe des Umspannwerks als nicht realisierbar ausgeschlossen. Grund: Potenzielle Flächen liegen in einem Überschwemmungsgebiet. Zudem fehle es hier an geeigneten Flächen. Bohmter Kommunalpolitiker bezweifeln das. Der Standort Wehrendorf sei nicht hinreichend geprüft worden.

„Das Argument Überschwemmungsgebiet trägt nicht“, so Heinz Ahlbrink von der Ratsgruppe „Gemeinsam für Bohmte“. In den vergangenen Jahren sei viel für den Hochwasserschutz getan worden. Das Umspannwerk Wehrendorf selbst liege übrigens auch in einem Überschwemmungsgebiet, so Lars Büttner aus der Ratsgruppe. Generell gebe es seitens Amprion eine klare Vorfestlegung. So habe das Unternehmen schon Flächen in Herringhausen erworben.

Eine Industrieanlage mitten in der Natur

Die Konverterstation sei letztlich wie eine riesige Industrieanlage inmitten der Landschaft und stelle damit einen unangemessenen Eingriff in die Natur in Herringhausen/Schwagstorf dar. SPD-Fraktionssprecher Thomas Rehme merkte auf der Sitzung des Gemeinderates an, dass andere Industrieprojekte in dieser Größenordnung niemals genehmigt werden würden. „Die Ausmaße der Anlage sind schon beängstigend.“

So sieht eine Konverteranlage aus. Grafik: Amprion Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei zwei Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion folgte der Rat einem Antrag der Gruppe „Gemeinsam für Bohmte“ und beschloss: „Die Gemeinde Bohmte fordert eine erneute und fundierte Prüfung des Standortes Wehrendorf.“ Mathias Westermeyer (CDU), der dem Antrag nicht zustimmte, wies darauf hin, dass auch eine Anlage in Wehrendorf unmittelbare Auswirkungen auf Bohmter Bürger, insbesondere in Stirpe-Oelingen, haben werde. Etwa durch Bau und Verlegung von Stromtrassen.

Was hat der Rat einstimmig beschlossen? Die Raumordnungsverfahren für den Verlauf der Stromtrassen – verlegt werden Erdkabel – und die Konverterstation haben begonnen. Die Gemeinde Bohmte wird dazu eine weitere Stellungnahme, zu der auch Forderungen gehören, abgeben. Diese hat der Rat einstimmig beschlossen. Gefordert wird unter anderem eine standortunabhängige Prüfung, die für alle Beteiligten verträglich und wenig betastend sein muss.

Bei einer Umsetzung des Vorhabens müssten die Leitungswege kurz gehalten werden und bereits bestehende Trassen berücksichtigt werden. „Die Belastungen der Anwohner durch Lärm und andere Emissionen sind in jedem Fall so gering wie möglich zu halten“, so eine weitere Forderung.

Windparks in der Nordsee erzeugen den Strom. Symbolfoto: dpa/Stefan Sauer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Außerdem solle ein Grüngürtel die Konverteranlage umgeben. Schäden an der Infrastruktur, die beim Bau entstehen könnten, müssten von Amprion unverzüglich und sachgerecht behoben werde. Und schließlich: „Die abgehende Wärme einer möglichen Konverterstation ist wirtschaftlich zu nutzen.“

Stellungnahmen bis 12. Oktober abgeben

Interessierte Bürger können noch bis zum 12. Oktober ebenfalls eine Stellungnahme abgeben. Die Antragsunterlagen sowie nähere Informationen sind unter www.arl-we.niedersachsen.de/BalWin12 einsehbar. Die eingehenden Stellungnahmen werden anschließend vom ArL auch an die Vorhabenträgerin Amprion Offshore GmbH weitergegeben. Diese Eingaben sollen dann bei den Planungen berücksichtigt werden.

Wie geht es jetzt weiter? Klar ist, die Gemeinde Bohmte kann den Bau einer Konverteranlage grundsätzlich nicht verhindern. „Wir haben nicht die Planungshoheit“, so Bürgermeister Markus Kleinkauertz. Die Kommune kann aber Kritikpunkte und Bedenken äußern. Und genau das wird sie laut Kleinkauertz tun. Am Freitag hat der Bürgermeister die Stellungnahme bei einem Treffen an die Vertreter von Amprion übergeben und die Sicht der Gemeinde noch einmal ausführlich dargestellt. An dem Termin nahmen auch der Landkreis Osnabrück und die Bürgerinitiative aus Herringhausen und Schwagstorf teil.

Der Zeitplan ist eng getaktet, um die Energiewende zu verwirklichen. Der Bund hat die Termine noch einmal vorverlegt. Der Nordseestrom soll schon 2029 nach Wittlage fließen – und nicht erst im Jahr 2031, wie zunächst geplant. Das Raumordnungsverfahren soll spätestens 2026 abgeschlossen sein, um dann mit dem Konverterbau beginnen zu können.