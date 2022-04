Viel Gegenwehr erwarten die Landesliga-Handballer des TV Bohmte – hier mit Matthias Stolte (am Ball) gegen die HSG Osnabrück – im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter TV Bissendorf-Holte II. FOTO: Stefan Gelhot Landesliga-Topduell am Samstag Handballer des TV Bohmte wollen sich beim Primus Bissendorf achtbar schlagen Von Peter Hilbricht | 08.04.2022, 13:08 Uhr

Vor einem schweren Auswärtsspiel in der Landesliga stehen die Handballer des TV Bohmte am Samstag beim Tabellenführer TV Bissendorf-Holte II. Die Partie der Bohmter Reserve in der Regionsoberliga-Abstiegsrunde bei Teuto Handball II ist derweil coronabedingt abgesagt worden.