Die Bohmter Abwehrchefin Merle Unland lässt die Gegnerinnen in der Bezirksliga derzeit reihenweise verzweifeln. FOTO: Stefan Gelhot Bezirksliga: Unland macht hinten dicht Fußballerinnen des TV Bohmte wollen in Nordhorn ihren Lauf fortsetzen Von Peter Hilbricht | 25.03.2022, 15:44 Uhr

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TV Bohmte streben am Sonntag beim VV Nordhorn den sechsten Pflichtspielsieg in Folge an. Damit wollen die viertplatzierten Bohmterinnen, die in dieser Saison bisher sieben Siege in zwölf Partien eingefahren haben, ihren Lauf fortsetzen.