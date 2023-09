Der Grund: Das Bohmter Freibad wird dann saniert. Eigentlich war den meisten treuen Besuchern des Bohmter Freibads längst klar: Bis zum Frühsommer 2024 würde die Sanierung nicht abgeschlossen sein. Dann hätte die laufende Freibadsaison vorzeitig beendet werden müssen, wie es zwischenzeitlich geplant war. Eine Garantie hätte aber auch das nicht bedeutet. Immerhin gilt: Solange das Freibad nicht zur Verfügung steht, ist das Hallenbad geöffnet.

Bei einem Ortstermin im Freibad meinte Bürgermeister Markus Kleinkauertz: „Bevor die Gerüchte überhand nehmen, wollen wir mitteilen, wie die Sanierung ablaufen soll.“ Fest stehe, so der Bürgermeister, dass in diesem Jahr der erste Spartenstich erfolgen müsse.

Wie sieht der Zeitrahmen aus? Steffen Altewichardt, Projektleiter bei der Gemeinde Bohmte, ergänzt: „Die Firmen, die sich am Bau beteiligen, wissen, dass bis Ende 2024 die Abrechnung der Arbeiten erfolgen muss.“ Und das Bad muss dann betriebsbereit sein. Da könnte es bei einem Probelauf durchaus von Vorteil sein, dass sich die Bohmter mit Winterbadezeiten bereits auskennen. Schließlich blieb das Freibad geöffnet, auch über Weihnachten hinaus ins Jahr 2022, weil die Sanierung des Hallenbads 2021 länger dauerte als vorgesehen.

Hinein ins kühle nass: Paula springt ganz mutig vom 3-Meter-Brett des Bohmter Freibads. Foto: Karin Kemper

Kostenrahmen nicht überschreiten. Die allgemein steigenden Baukosten und das Bestreben, den Kostenrahmen von 5 Millionen Euro möglichst nicht zu überschreiten, haben zu der einen oder anderen Umplanung geführt. So wird auf die Aufstockung des Kassengebäudetraktes verzichtet. Das Gebäude, in dem sich die Sammelumkleiden befinden, wird neu aufgeteilt, damit eine Umkleide für Mitarbeiter und behindertengerechte Nutzungsmöglichkeiten entstehen. Die Gebäude an sich bleiben bestehen, werden entkernt und komplett saniert. Diese Arbeiten erfolgen in Eigenregie der Gemeinde. Kleinkauertz: „Das spart einiges.“

Was wird aus der der Super-Rutsche? „Es ist im Rat breiter Konsens, dass die Jumping-Ball-Rutsche für das Bohmter Freibad kommen wird“, sagt Kleinkauertz. Eine solche Attraktion tue dem Bad gut, sei etwas Besonderes und ziehe junge Leute an.

Wofür wird das meiste Geld benötigt? „Der Löwenanteil geht dahin, wo es keiner sieht: nämlich in die Technik“, sagt Altewichardt. Ein komplett neues Technikgebäude entsteht, sämtliche Leitung werden neu gelegt. Schwimmmeister Dirk Wichmann wirft ein: „Die Schwimmbadtechnik ist 66 Jahre alt. Nur Pumpen mussten erneuert werden und einmal das Filtersystem.“ Er ergänzt: „Man sieht, es funktioniert.“

Blick auf Plan, der Einzelheiten zur Sanierung des Bohmter Freibads zeigt mit (von links) Markus Kleinkauertz, Mathias Westermeyer und Thomas Rehme. Foto: Karin Kemper

Wo gibt es die größten sichtbaren Veränderungen? Während Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken nach der Sanierung einen ähnlichen Anblick wie derzeit bieten werden, soll das Babybecken neu gestaltet werden. Dort entstehen zwei neue Becken mit einer kleinkindgerechten Rutsche. Rehme: „Für die Kleinsten gibt es die größte Veränderung.“

Rad- und Autofahrer kommen gleichermaßen ins Bohmter Freibad. Foto: Karin Kemper

Wie geht es nun weiter? Laut Altewichardt ist die Auftragsvergabe für Mitte November vorgesehen, sodass noch im Jahr 2023 der Startschuss erfolgen könnte. Grünes Licht muss dann der Verwaltungsausschuss geben. Kleinkauertz: „Wir können eine Sitzung dazwischenschieben, um Zeit zu gewinnen. Da sind wird sehr flexibel.“