Verlässt die Gemeinde Bohmte: Lutz Birkemeyer. Archivfoto: Stefan Gelhot Nachfolge von Lutz Birkemeyer Politische Gremien beraten in Bohmte: Wahlbeamter oder Laufbahnbeamter? Von Rainer Westendorf | 20.06.2023, 12:59 Uhr

Lutz Birkemeyer, Erster Gemeinderat in Bohmte, soll neuer Finanzchef in Melle werden. Er steht am 5. Juli im Stadtrat zur Wahl. Wie wird die Nachfolge in Bohmte geregelt? Das Verfahren ist komplizierter, als man denkt.