Bohmte Gemeindebürgermeister Markus Kleinkauertz schreibt in einer Pressemitteilung, dass Else Stern 1913 in Ostercappeln geboren wurde – ihre Schwester Grete im Jahr 1920. Die Eltern Siegmund und Karoline Stern lebten bis zu ihrer Deportierung 1941 in Bohmte am Hauweg 31.

Siegmund Stern arbeitete als Pferde- und Viehhändler. Am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht wurden die Fenster der Familie Stern mit Steinen eingeschlagen und ihnen wurde der weitere Handel mit Pferden verboten. Da ein Freund der Familie ihm trotzdem zwei Pferde abkaufte, konnten die Sterns den beiden Töchtern die Ausreise nach England und anschließend nach Australien finanzieren. Die Eltern blieben zurück und wurden 1941 nach Riga deportiert und dort ermordet.

Else und Grete eröffneten in Melbourne (Australien) einen Waschsalon. Außerdem war Else auch als Näherin tätig. Sie besuchte Bohmte in den Jahren 1970, 1985 und 1987. Am 5. April 2010 verstarb sie im Alter von 87 Jahren.