Das Rathaus in Bohmte. Gesucht wird ein Chef der Verwaltung. Archivfoto: Karin Kemper Erster Gemeinderat in Bohmte: Was er können muss und wie viel er verdient Von Rainer Westendorf | 19.07.2023, 13:25 Uhr | Update vor 51 Min.

Die Stelle des Ersten Gemeinderates in Bohmte ist ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 11. August. Welche Aufgaben hat der eigentlich und was erwartet die Kommune vom künftigen Ersten Gemeinderat?