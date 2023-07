Das Rathaus in Bohmte. Gesucht wird ein Chef der Verwaltung. Archivfoto: Karin Kemper up-down up-down Die Stelle ist ausgeschrieben Erster Gemeinderat in Bohmte: Was vom künftigen Amtsinhaber erwartet wird Von Rainer Westendorf | 19.07.2023, 13:25 Uhr

Die Stelle des Ersten Gemeinderates in Bohmte ist ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 11. August. Welche Aufgaben hat der eigentlich und was erwartet die Kommune vom künftigen Ersten Gemeinderat?