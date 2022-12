Bürgermeisterin Tanja Strotmann bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Herringhausen-Stirpe-Oelingen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Gemeinderätin und Bürgermeisterin Abwahl wegen Long Covid: Tanja Strotmann und ihre prägende Zeit in Bohmte Von Rainer Westendorf | 02.12.2022, 18:00 Uhr

Bohmtes Gemeindebürgermeisterin Tanja Strotmann wird nicht in ihr Büro zurückkehren. Grund ist ihre Long-Covid-Erkrankung. Anfang kommenden Jahres wird ihre Amtszeit vorzeitig mit der Abwahl durch den Rat enden. In einer Zeit, in der die Gemeinde große finanzielle Herausforderungen bewältigen muss.