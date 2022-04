Ein besonderer Höhepunkt wird ein Bildobjekt (2 x 2,30 m) von Cornelia Dahlmann, Hobbymalerin aus Bohmte, sein, das mit Unterstützung engagierter Helfer gefertigt wurde. „Shared Space“, „Wir Menschen in Bohmte“ und die „Aktion Notebook“, die krebskranke Kinder unterstützt, verstehen sich als Einheit.

Die „Menschen in Bohmte“ sind am 21./22. Juni gefordert, das Werk zu vollenden. Und das Sportmobil des Landessportbundes soll alle jüngeren und jung gebliebenen Besucher beim gemeinsamen Spiel zusammenführen. Dass sich die Bohmter nicht nur den Verkehrsraum gemeinsam teilen können, wird für den Besucher an diesem Nachmittag erlebbar. Und damit erhält der Begriff „Shared Space“ eine noch umfassendere Bedeutung.