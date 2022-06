Wer zum Bohmter Bahnhofsgelände kommt (ob per Bahn, zu Fuß, per Fahrrad oder im Pkw), der braucht Langeweile kaum zu fürchten. Das Motto der gesamten Veranstaltung heißt „Rund ums Rad – Bohmte bewegt sich“. Das ist, erfahrene Bahnhofsfestbesucher wissen das, durchaus wörtlich zu nehmen. Schließlich gehört ein Volksradfahren zum Sonntag. Gestartet werden kann zwischen 9 und 10 Uhr. Wer die rund 17 Kilometer lange Strecke bewältigt, die Kontrollstempel abholt und am Ziel vorweist, der erhält eine Erinnerungsmedaille und eine Erfrischung.

Musik darf bei der Veranstaltung keineswegs fehlen. So ist bereits am Samstag, 16. August, Open Air auf dem Bahnhofsvorplatz angesagt – mit der Partyband „Graffiti“. Bereits für 19 Uhr ist eine Zugtaufe vorgesehen. Pate steht dabei Landrat Manfred Hugo, der schließlich selbst in Bohmte daheim und bekennender Bahnnutzer ist.

Am Sonntag gehört ab 11 Uhr ein Frühschoppen zum Programm, Oldtimer werden in Bohmte Station machen und so manchen neidischen Blick auf sich ziehen.

Und für den Nachwuchs geht es ab 14 Uhr sportlich weiter. Dann starten die Bobbycarpiloten in zwei Altersklassen ihre Rennen um die ausgesetzten Geldpreise. Der Einsatz könnte sich also lohnen. Letztlich zählt aber der olympische Gedanke des Dabeiseins. Ob es dann mit den Medaillenrängen klappt – schaun mer mal...

Und auch das hat sich bewährt: Ein kostenloser Pendelverkehr verbindet das Bahnhofsgelände mit den Geschäften der Bremer Straße – schließlich ist verkaufsoffener Sonntag.

Übrigens: Auf den Gleisen der Wittlager Kreisbahn ist der historische Kleinbahnzug DL 2 unterwegs. Er verlässt den Pr. Oldendorfer Bahnhof um 10.15, 13.30 und 16 Uhr in Richtung Bohmte. Die Rückfahrten erfolgen um 11.20, 14.45 und 17 Uhr. Außerdem bietet die MEM kurze Fahrten mit dem ebenfalls historischen Triebwagen T 3 von Bohmte nach Bad Essen an; Abfahrten 12.30, 13.30 und 15.45 Uhr. Der T 3 verlässt den Kurort um 13, 15.15 und 17.30 Uhr.