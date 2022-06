Beim Allgemeinen Preisausschreiben kommen alle Einzahlungen der Kunden, die während der Sparwoche gemacht werden -Weltspartag war am 30. Oktober - in eine große Lostrommel. Insgesamt 164 Preise hat die Bank ausgeschüttet. Hauptgewinn waren fünf Mini-Roller, jeweils einer ging an einen Preisausschreibenteilnehmer der fünf Bankfilialen Bad Essen, Rabber, Ostercappeln, Hunteburg und Bohmte.

Über dieses vorgezogene Weihnachstpräsent freuen können sich Christa Terruli, Alena Putzke, Martin Kuckert, Sahra Preisner sowie Florian Otte-Krone. Sämtliche 164 Gewinner werden in diesen Tagen übrigen auch schriftlich benachrichtigt.Beim Jugendpreisausschreiben haben Kinder und Jugendliche aus den Schulen des Altkreises mitgemacht. Insgesamt waren es in diesem Jahr 854 Teilnehmer, die ihr Glück versuchten. Zudem war Wissen erforderlicht. Es ging um das Thema Pharaoen, Pyramiden und Papyrus. Die Schülerinnen und Schüler konnten so zugleich etwas für den Geschichts- und Geographieunterricht lernen. So wurde gefragt wie der Fluss heißt, der durch Ägypten fließt oder wie man die Bilderschrift der alten Ägypter nennt. Die richtigen Lösuingen ergaben dann den Antwortsatz "Eine Reise durch Ägypten vergisst man nie". Eine Reise egab es allerdings (leider) nicht zu gewinnen. Erster Preis war ein tragbarer CD-Player, den Stefan Kerlfeld aus Hunteburg erhält.

Den zweiten Preis, ein PC-Spiel über die Pharaonen, gewann Ugur Sentürk aus Bohmte. der dritte Preis, ein Spiel, das sich ebenfalls mit dem antiken Reich am Nil befasst, bekommt Harun Saglam aus Bohmte.