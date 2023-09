Im September 2022 hat Dennis Placke auf Instagram seine Mitmach-Aktion gestartet. Die Artikel, die am Ende des digitalen Eiertausches stehen, will er jetzt auf Instagram verkaufen.

Mehr Informationen: Das Kinderspiel Eiertausch ... größer als Größer als Zeichen ... ist ein beliebtes Kinderspiel: Die Spieler laufen von Haus zu Haus und versuchen einen Startgegenstand, üblicherweise ein Ei, gegen etwas Wertvolleres einzutauschen. Der ertauschte Gegenstand wird dann an anderer Stelle für etwas Neues hergegeben. Das geht so lange, bis man mit dem Ergebnis der Tour zufrieden ist und im besten Fall vom Startei bis zum Endgegenstand eine ordentliche Wertsteigerung erzielt hat.

Ersteigerungen laufen in dieser Woche

Aufgrund der hohen Beteiligung gibt Dennis Placke mehrere Gegenstände zur Versteigerung frei. Insgesamt sind es neun Produkte, die zwischen Montag, 25. September, bis Montag, 2. Oktober, über Instagram ersteigert werden können.

Für ein Gebot möchte der Bohmter einfach nur eine Nachricht auf Instagram zu dem gewünschten Artikel erhalten. Mitmachen kann jeder. In der Instagram-Story will Placke die jeweils aktuelle Höhe der Gebote veröffentlichen.

„Für jeden Artikel berechne ich fünf Euro Portogebühr. Somit kann das Geld ohne Abzüge an die Tafel gehen“, sagt Placke. „Dabei bin ich für jeden Euro dankbar. Gestartet bin ich ja bei null, also ist alles darüber ziemlich gut“, schaut er optimistisch in die Woche.

Es können folgende Artikel ersteigert werden:

Frauenparfum von Dolce & Gabbana light blue 50ml (Eau de Toilette) Lerntablet in Pink; inklusive des Spiels Paw Patrol Zwei Funko Pop Vinyl Figuren: Queen Elisabeth II, X-01 Power Armor Lichterkette Zwei mal fünf Hydrojet-Anwendungen unter einer Spa-Haube in Bohmte Ein „Rundum-Sorglos-Beauty-Set“ Ein 45-minütiges Unplugged-Wohnzimmer-Konzert der Osnabrücker Rockband Peacehill Ein Paar limitierte Nike-Sneaker Autogrammkarte und Buch des Leichtathleten Mathias Mester