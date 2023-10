Kein Ufo, sondern Satelliten Nach Foto aus Bünde: Wann die Lichterkette am Himmel von Bohmte bis Melle zu sehen ist Von Vincent Buß | 17.10.2023, 15:15 Uhr Am Himmel über Ahle (Bünde) in Ostwestfalen wurde dieses Foto aufgenommen. Foto: Céline Katleen Verona up-down up-down

Eine Kette leuchtender Punkte ist am Nachthimmel über Bünde fotografiert worden. Was das ist und wann das Phänomen in Melle und im Wittlager Land zu sehen ist, weiß das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.