Alles neu an der Jahnstraße Bohmte bekommt einen neuen Sportplatz – und einen „Hochzeitsgarten“ Von Vincent Buß | 18.10.2023, 16:20 Uhr Momentan ist der Sportplatz eine große Erdfläche. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Der Sportplatz an der Jahnstraße in Bohmte wird neu gestaltet. Und auch am Bohmter Kotten tut sich etwas. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.