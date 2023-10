Förderantrag wird gestellt Lückenschluss im Ort: Bohmte will Radweg an der Wehrendorfer Straße bauen Von Rainer Westendorf | 12.10.2023, 11:15 Uhr Hier soll der Radweg in Richtung Wehrendorf beginnen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Lückenschluss in der Ortsmitte. Die Gemeinde Bohmte will einen Rad-/Gehweg von der Einmündung der Osnabrücker Straße bis zur Clamorstaße errichten. Was genau ist geplant und wie soll das Vorhaben finanziert werden?