Bezirksligist TSV Venne – hier mit Adrian Meyer am vorigen Wochenende bei Viktoria Gesmold – steht vor einem wegweisenden Spiel beim Tabellennachbarn SC Lüstringen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball in der Woche Bezirksligist TSV Venne vor wichtigem Spiel beim SC Lüstringen Von Peter Hilbricht | 12.09.2022, 15:03 Uhr

Vier wichtige Fußball-Nachholspiele mit Wittlager Beteiligung finden unter der Woche statt. Männer-Bezirksligist TSV Venne reist am Donnerstag zum SC Lüstringen. Am Mittwoch empfängt Spitzenreiter TV Bohmte in der Frauen-Bezirksliga den Titelkonkurrenten SG Listrup/Leschede.