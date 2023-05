TuS Bad Essen jubelt in der 1. Kreisklasse über den 3:1-Auswärtssieg in Wallenhorst. Foto: Fotostand / Voelker up-down up-down Bezirksliga: Venne remis gegen Lüstringen TuS Bad Essen bejubelt in der 1. Kreisklasse einen Auswärtssieg in Wallenhorst Von Peter Hilbricht | 21.05.2023, 18:07 Uhr

In der Bezirksliga trennte sich der TSV Venne gerecht 2:2 vom SC Lüstringen. In der Kreisliga behauptete sich der TV Bohmte überraschend sicher mit 4:1 beim Spitzenreiter TuS Berge. Großer Jubel beim TuS Bad Essen in der 1. Kreisklasse über den 3:1-Auswärtssieg in Wallenhorst und die überraschende Niederlage des Titelkonkurrenten Hesepe-Sögeln, denn nun ist der Aufstieg in die Kreisliga greifbar nahe.