In Zaun gefahren Drei Promille: Betrunkener Mann aus Bohmte verursacht Unfall in Hunteburg Von noz.de | 09.08.2023, 14:51 Uhr Der betrunkene Autofahrer in Bohmte kam von der Straße ab. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstag in Hunteburg in einen Zaun gefahren. Der Alkoholkonsum war jedoch nicht das einzige Problem.