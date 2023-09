Verdacht auf gewerbsmäßige Hehlerei Hausdurchsuchungen in Bohmte: Polizei beschlagnahmt 16.000 Euro Bargeld und mehr Von Karin Kemper | 22.09.2023, 12:30 Uhr Beim Einsatz in Bohmte leistete das Technische Hilfswerk (THW) Unterstützung. Foto: NWM-TV up-down up-down

In Bohmte an der Straße „Alter Postweg“ sind am Donnerstag mehrere Häuser durchsucht worden. Die Polizei beschlagnahmte dabei zahlreiche Gegenstände. Die wurden Straftaten unter anderem aus Ostercappeln zugeordnet.