Romantisches Schwimmen am Valentinstag im Freibad Bohmte. Das war 2022 möglich. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Jahresrückblick 2022 Diese Geschichten aus dem Wittlager Land haben Schlagzeilen gemacht – eine auch bundesweit Von Karin Kemper | 27.12.2022, 06:40 Uhr

Eine Freibadsaison, die Bohmte bundesweit bekannt macht, ein Missbrauchsfall in Ostercappeln, der Wut und Enttäuschung auslöst, und die Landtagswahlen, die dazu führen, dass erstmals ein Bad Essener den Wahlkreis Melle in Hannover vertritt: Wir fassen zusammen, was 2022 Schlagzeilen gemacht hat.