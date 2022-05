Auf der Bremer Straße in Bohmte-Meyerhöfen hat es einen schweren Unfall gegeben. FOTO: Stefan Gelhot Zusammenstoß nach Abbiegemanöver Unfall auf der B51 in Bohmte-Meyerhöfen: Rettungshubschrauber alarmiert Von Karin Kemper | 06.05.2022, 17:59 Uhr | Update vor 37 Min.

Bei einem Abbiegevorgang von der Bundesstraße 51 in einen Waldweg ist es am Freitagnachmittag im Bereich des Kronswegs in Bohmte-Meyerhöfen zu einem schweren Unfall gekommen.