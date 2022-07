Die Wucht des Aufpralls reichte, um die Außenwand des Discounters in Bohmte einzudrücken. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Schaden ist beträchtlich Auto drückt Außenwand ein: Supermarkt in Bohmte geschlossen Von Karin Kemper | 15.07.2022, 11:53 Uhr

Am Freitagvormittag hat in Bohmte der Unfall eines Seniors dazu geführt, dass der Lidl-Markt an der Bremer Straße geschlossen werden muss.