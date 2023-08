Kein Geld mehr vom Land Glasfaser-Förderstopp: Diese Gebiete im Wittlager Land sind betroffen Von Vincent Buß | 11.08.2023, 06:20 Uhr Glasfaser wird wohl nicht mehr in alle Teile der Gemeinden Bohmte, Bad Essen und Ostercappeln verlegt. Archivfoto: Vincent Buß up-down up-down

Das Land Niedersachsen will den Glasfaser-Ausbau in den sogenannten Grauen Flecken nicht mehr bezuschussen. Solche Gebiete gibt es auch in Bohmte, Bad Essen und Ostercappeln. Wo liegen sie? Und was bedeutet der Förderstopp für die Bewohner? Fragen und Antworten.