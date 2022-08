Der Ball rollt wieder. In der 1. Kreisklasse steht am Wochenende nur ein Spiel mit Wittlager Beteiligung an. FOTO: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Die Wittlager Fußball-Vorschau Aufsteiger TV Bohmte II feiert gelungene Premiere in der 1. Kreisklasse Von Peter Hilbricht | 04.08.2022, 14:00 Uhr

Geglückter Saisonstart für den Aufsteiger: Der TV Bohmte II hat in der 1. Fußball-Kreisklasse einen deutlichen 5:1-Sieg beim Nachbarn SC Herringhausen gefeiert. Am Sonntag tritt der Hunteburger SV beim SV Hesepe-Sögeln an. Bei den Frauen steht Aufsteiger SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf II vor seiner Premiere in der Kreisliga.