In der Siedlung Meyerhöfen bei Hunteburg steht heute ein Gedenkstein an der Stelle, wo im Jahr 1966 Bruno Fabeyer auf seiner Flucht den Polizisten Heinrich Brüggemann erschoss. Foto: Arlena Schünemann True-Crime-Lesung in Melle Auf den Spuren von Mörder Bruno Fabeyer: Fünf Schauplätze im Meller und Wittlager Raum Von Arlena Schünemann | 29.11.2022, 14:45 Uhr

Serieneinbrecher, „Waldmensch“ und Polizistenmörder: In den 1960er Jahren war der Osnabrücker Bruno Fabeyer zeitweise die meistgesuchte Person des Landes. Auch in Melle und im Altkreis Wittlage hat er die Menschen in Atem gehalten. Was ist damals hier passiert – und wo? Eine Spurensuche mit Autor und Historiker Christof Haverkamp.