FOTO: Karin Kemper Förderschule entlässt 10. Klassen Von der Astrid-Lindgren-Schule Bohmte direkt zur Berufsausbildung Von Karin Kemper | 30.06.2022, 17:12 Uhr

„Wir haben geschafft, dass Ihr an euch selber glaubt“, sagte Jürgen Peters, Leiter der Astrid-Lindgren-Schule Bohmte, die am Donnerstag in einer Feierstunde Jugendliche entließ. Sie haben den Hauptschulabschluss erreicht und die Weichen für den weiteren Werdegang gestellt.