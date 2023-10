Maximilian Mangold kommt Klänge des Südens: Die neue Arenshorster Konzertreihe beginnt am Sonntag Von noz.de | 03.10.2023, 16:36 Uhr Maximilian Mangold gestaltet das erste Konzert der Veranstaltungsreihe in Arenshorst. Foto: Dietrich Bechtel up-down up-down

Am Sonntag, 8. Oktober, beginnt die Arenshorster Konzertreihe 2023/2024. „Klänge des Südens“, so ist der erste Abend in der St.-Johannis-Kirche mit dem Gitarristen Maximilian Mangold überschrieben.