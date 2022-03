Die Fußballer des Hunteburger SV – hier gegen Venne im Einsatz – treten am Wochenende beim TV Wellingholzhausen an. FOTO: Stefan Gelhot Einige Spiele abgesagt Anpfiff zur Rückrunde für die Wittlager Fußballteams Von Peter Hilbricht | 10.03.2022, 15:35 Uhr

Am Wochenende erfolgt für die Wittlager Fußballteams von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse der Anpfiff zur Rückrunde. In der Kreisliga empfängt die SG Wimmer/Lintorf am Freitagabend den TSV Riemsloh, während das Spitzenspiel zwischen dem SC Melle II und Tabellenführer TSV Venne coronabedingt abgesagt worden ist – wie auch andere Partien.