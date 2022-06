Vor 50 Jahren war es bei Anna und Viktor Heinik Liebe auf den ersten Blick. FOTO: Karin Kemper Anna und Viktor Heinik Beim Goldpaar aus Bohmte war es Liebe auf den ersten Blick Von Karin Kemper | 09.06.2022, 15:50 Uhr

50 Jahre ist es her, dass Anna und Viktor Heinik am 9. Juni 1972 in Kasachstan geheiratet haben. Goldhochzeit feiern die beiden jetzt in Bohmte im Kreise der Familie.