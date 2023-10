Anna Enns wurde in Saratow (Russland) geboren, wo sie mit Ihren Eltern und ihren sechs Geschwistern lebte. Als Wolgadeutsche wurde sie mit ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Sibirien deportiert.

Erst viele Jahre später konnte die Familie den Wohnort wieder frei wählen. Die Jubilarin wohnte zunächst in Kasachstan und später wieder in Saratow an der Wolga. Dort arbeitete sie als Köchin. Im Jahr 1995 zog Anna Enns mit ihren Angehörigen nach Bohmte.

Die Jubilarin mit Sohn Andreas, Hilde Sundmäker, Tochter Emma sowie Thomas Rehme (im Bild von links).

Neben Tochter Emma hat Anna Enns noch ihren Sohn Andreas, der ebenfalls in Bohmte wohnt. Außerdem zählen vier Enkel und fünf Urenkel zur engeren Familie.

Anna Enns freut sich über die zahlreichen Verwandten, die ihr zu diesem besonderen Tag in der von den Enkelkindern festlich geschmückten Wohnung gratulierten. Weitere Familienangehörige werden die Jubilarin in den nächsten Tagen ebenfalls noch besuchen.

Zu den Gratulanten am Dienstag zählten auch Bohmtes Ortsbürgermeister Thomas Rehme und die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Hilde Sundmäker. Sie überbrachten Glückwünsche des Landes Niedersachsen, des Landkreises Osnabrück und der Gemeinde Bohmte.