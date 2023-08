Verkehr, Geruch, Lärm? Biomethan-Anlage am Hafen in Bohmte: Was auf die Bürger zukommt Von Vincent Buß | 30.08.2023, 06:03 Uhr Rund um den Hafen nahe Leckermühle tut sich was. Ein großes Projekt: Die Biomethan-Anlage. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down

Am Hafen in Bohmte soll eine Biomethan-Anlage entstehen. Was ist der Unterschied zu einer Biogas-Anlage? Was kommt auf die Anwohner in Sachen Verkehr, Lärm und Geruch zu? Darauf gab es jetzt Antworten.