Angeführt wird die Liste zur Gemeinderatswahl von der Fraktionsvorsitzenden Hilde Sundmäker, er folgt der FDP Kreisvorsitzende und Gemeinderatsmitglied Mathias Westermeyer auf Platz zwei vor Olav Seidel und Dr. Klaus Mees.

Für den Ortsrat Bohmte treten an: die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Hilde Sundmäker, Olav Seidel und Mathias Westermeyer. Für den Ortsrat Herringhausen, Sitrpe-Oelingen bemüht sich Dr. Klaus Mees um das Vertrauen der Wähler.

Es ist das erklärte Ziel wieder als Fraktion in den Gemeinderat einzuziehen und ebenfalls wieder Mandate in den Ortsräten zu gewinnen. Auch in den kommenden fünf Jahren werden sich die Kandidaten wieder an den gesunden Menschenverstand halten, sowie sich dem Interesse der Allgemeinheit verpflichtet fühlen und dabei die Interessen einzelner Gruppen mit denen der Gesamtheit unter Beachtung von Recht und Gesetz abwägen. „Dieses Prinzip ist aus Sicht der FDP in den vergangenen fünf Jahren bei manchen Entscheidungen nicht immer von allen Parteien in der Gemeinde beachtet worden“, so Hilde Sundmäker und Mathias Westermeyer. Man denke nur an die Entlastungsstraße Bohmte, den Verkauf des Genossenschaftsgeländes an die VLO oder die Verkehrssituation in Hunteburg. „Die FDP hat sich dabei ihrer Verantwortung gestellt und möchte dies bei Themen wie dem Kanalhafen in Stirpe-Oelingen, dem Kiesabbau, dem Ausbau der Hochspannungsleitung nach Wehrendorf oder der Fortsetzung von Shared Space auch in den kommenden fünf Jahren tun“, so dei Partei.

