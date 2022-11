Nijaza Ferhatbegovic schaute gern in eigene und fremde Töpfe. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Internationales Koch-Event Am Herd der Oberschule Bohmte gibt es keine Grenzen zwischen den Nationen Von Heidrun Mühlke | 24.11.2022, 15:35 Uhr

Internationaler geht es kaum: Türkei, Niederlande, Portugal, Ghana, Bosnien-Herzegowina, Syrien, Palästina, Iran, Deutschland, Russland und Ukraine. Menschen aus diesen Ländern haben in Bohmte die Kochmützen aufgesetzt und in der Küche der Oberschule gemeinsam am Herd gestanden.