Hunteburgs Jan Wessel-Ellermann (blaues Trikot) im Zweikampf mit Florian Prissing. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußball-Wochenende im Wittlager Land Acht Treffer in Hunteburg: HSV deklassiert Wimmers Zweite Von Peter Hilbricht | 23.04.2023, 18:00 Uhr

Fünf, sechs, sieben – wer bietet mehr? Die Wittlager Teams in der 1. Fußball-Kreisklasse haben sich am Wochenende in Torlaune gezeigt. Die meisten Treffer fielen im Altkreisderby. Das Fußball-Wochenende in der Übersicht.