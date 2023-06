Jubel in Venne: Im ersten „richtigen Heimspiel“ der Saison im Mühlenbachstadion gab es ein 3:2 gegen Glandorf. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Letzter Spieltag der Saison So liefen die Partien für die Wittlager Fußballteams Von Peter Hilbricht | 04.06.2023, 18:06 Uhr

Gute Partien zum Abschluss der Fußballsaison. In der Bezirksliga besiegte TSV Venne den SC Glandorf mit 3:2-Toren und blieb in der Rückrunde ohne Niederlage. In der Kreisliga behielt TV 01 Bohmte im Finale um die Vizemeisterschaft bei Eintracht Neuenkirchen mit 3:1 die Oberhand. Die SG Wimmer/Lintorf siegte mit 3:1 bei BW Schinkel.