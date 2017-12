Zwei Stellen zu besetzen Bundesfreiwilligendienst im Life House Stemwede

Der Begriff „Bufdi“ für „Bundesfreiwilligendienst“ und „Dienstleistende im Bundesfreiwilligendienst“. Archivfoto: dpa

Stemwede-Wehdem. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet das Life House in Stemwede-Wehdem ab dem Sommer 2018 zwei Stellen im Freiwilligendienst Kultur und Bildung für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) an.