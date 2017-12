Seit 70 Jahren verheiratet Gnadenhochzeit der Hartmanns aus Bohmte

Bohmte. Post zu einem Ehrentag zu bekommen, ist selbst im Internetzeitalter bei besonderen Ereignissen angesagt. Aber wer kann schon zwei Schreiben von zwei verschiedenen Bundespräsidenten sein eigen nennen – wie Hermann und Waltraud Hartmann, geborene Barz, aus Bohmte?

Natürlich gibt es einen guten Grund für die Schreiben. Die Erklärung: Das Ehepaar feierte Gnadenhochzeit – am Tag vor Heiligabend. Schmunzelnd meinte Waltraud Hartmann, dass sie diesen Tag wählen mussten, weil das Standesamt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen hatte. Die kirchliche Hochzeit folgte dann am 27. Dezember.

In einer großen Familie

Die Erklärung, warum der 70. Hochzeitstag Gnadenhochzeit heißt, hatte Bürgermeister Klaus Goedejohann parat, als er am 23. Dezember Heinrich und Waltraud Hartmann zur Gnadenhochzeit gratulierte. Es sei eben eine Gnade bis ins hohe Alter gemeinsam in einer großen Familie zu leben.

Allerlei weitere Glückwünsche hatte er zudem zu überbringen: von Landrat Michael Lübbersmann und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Das Schreiben von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier war schon am Tag zuvor im Haus der Hartmanns, Brockstraße 6 in Bohmte angekommen. Der Bürgermeister: „Das Schreiben bekommen wir von der Gemeinde nie in die Hand.“

Die Glückwünsche des Ortsrats Bohmte überbrachte Ortsbürgermeister Thomas Rehme, der einen Bohmter Gutschein überreichte. Den dazugehörigen Blumenstrauß übergab sein Stellvertreter Mathias Westermeyer. Ein Frage an Waltraud Hartmann brannte Goedejohann auf der Zunge: „Arbeiten Sie noch in der Reinigung?“ Die Antwort: Nein. Seit Oktober nicht mehr.“ Die Antwort des Bürgermeisters kam prompt: „Es war ganz ungewohnt ohne Frau Hartmann, ich dachte schon, ich hätte mich in der Tür geirrt.“

Gebürtig aus Stettin in Pommern

Die Jubilarin stammt gebürtig aus Stettin in Pommern und gelangte über verschiedene Stationen nach Bohmte. Die Familie wurde getrennt und ist heute über ganz Deutschland verteilt. Für die Heirat mit Heinrich Hartmann benötigte Waltraud 1947 als 18-Jährige noch die Genehmigung ihrer Mutter.

Die Hartmanns sind in mehrfacher Hinsicht eine besondere Familie. Heinrich Hartmann hat nämlich einen Zwillingsbruder – Hermann. Der wiederum heiratete knapp ein Jahr nach seinem Bruder die Zwillingsschwester von Waltraud – Eva-Maria, die allerdings bereits verstorben ist. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass heute zur Familie der Hartmanns Zwillinge gehören, Anna und Lotta – allerdings erst in der Enkelgeneration.

Sieben Enkelkinder

Aus der Ehe gingen vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter hervor. Heute vervollständigen sieben Enkelkinder und ein Urenkelkind die Familie. Drei Generationen leben im Haus an der Brockstraße, darunter vier Enkel.

Dass am 27. Dezember zur rund 65 Gästen auf dem Saal gefeiert wird, stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Der Jubilar musste wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Und er bedauert irgendwie, dass keine Musiker für die Feier verpflichtet wurden. Livemusik gibt es aber trotzdem: Der Bohmter Bläserchor ist zu Gast und spielt – mit Enkelin Kira.