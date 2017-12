Gütesiegel wurde verlängert Bescherung für den Hummelhof in Herringhausen

Herringhausen. Für die Mitarbeiter des Kindergartens Hummelhof war es wie eine Bescherung schon vor Weihnachten: Madhura Mariyappa vom pädagogischen Forschungs- und Entwicklungsinstitut Päd Quis, war aus Berlin angereist, um die Evaluation zur Verlängerung des „Deutschen Kindergarten Gütesiegels“ zu präsentieren.

Zu diesem wichtigen Termin hatten sich Trägervertreter, ein Elternvertreter und das Team im Kindergarten versammelt. Einige Wochen zuvor hatten zwei Mitarbeiter von Päd Quis einen ganzen Tag im Kindergarten verbracht und die Einrichtung mit geschultem Blick geprüft. Sie nahmen Konzeption, pädagogische Arbeit, Organisation, Materialien und Spielzeug, Raumgestaltung und -ausstattung, Zusammenarbeit im Team, Elternarbeit und vieles mehr in Augenschein.

Sehr gute Punktzahlen

Als Madhura Mariyappa von ausschließlich guten und sehr guten Punktzahlen sprach, war die Freude groß. Eine Elternbefragung erzielte einen Rücklauf von 72 Prozent, wodurch die Ergebnisse als repräsentativ gelten. Dazu gehört , dass die Eltern mit dem Kindergarten überaus gute zufrieden sind. Besonders hervorgehoben wurden die Anstrengungen, die der Hummelhof in Sachen Sprachbildung und Sprachförderung, aber auch in puncto Hygiene und deren kindgerechter Vermittlung unternimmt.

Sieben Qualitätsbereiche

Die Krippengruppe wies in allen sieben Qualitätsbereichen ein überdurchschnittliches Ergebnis aus, zum Teil weit über dem Durchschnitt der Kindergärten, die im Landkreis Osnabrück in den vergangenen Jahren von Päd Quis untersucht wurden. In fast allen Bereichen konnte der Hummelhof ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen. Durch die räumliche Erweiterung des Kindergartens im nächsten Jahr wird die Qualität der Einrichtung nochmals erhöht werden. „Meckern auf hohem Niveau“, nannte es Madhura Mariyappa denn auch, wenn sie Verbesserungsvorschläge machte.

Gute Zusammenarbeit

Das Mitarbeiterteam war sich einig: „Den Standard wollen wir halten, und an einer Steigerung arbeiten wir stetig.“ Eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der Einrichtung sei die enge und sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder, sagte Kindergartenleiterin Petra Stephan und bedankte sich dafür bei der Elternschaft.