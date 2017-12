Kilkenny Band auf Kirchentour Heimweh, Hoffnung und die Liebe in Dielingen

Dielingen . Welch ein Konzert! Mit stimmungsvollen Balladen und mitreißenden Klängen auf unterschiedlichsten Instrumenten ließen die Musiker der „Kilkenny Band“ aufhorchen. So gastierte die Irish-Folk-Band im Rahmen ihrer Kirchentour in der Dielinger St.-Marien-Kirche.

Mit einem schönen Gruß von der Grünen Insel hatten die „Kilkennys“ diesen Konzertabend voll und ganz herzergreifenden Balladen gewidmet. Eigentlich ist die Band mit ihrem stimmungsvollen Folk-Songs eher auf Stadtfesten und in Kneipen zu Hause. Bei der Kirchentour gaben die ruhigen Songs den Ton an.

Es ging um Heimweh, Armut und Hoffnung, das Leiden der Kriege und natürlich um mehr oder weniger erfolgreiche Liebesgeschichten. Damit präsentierte sich die „Kilkenny Band“ um Jascha Kemper, Mandoline, Banjo, Gitarre und Gesang. Er gründete das Ensemble im Jahr 2007.

Weiter dabei sind Dennis Fehlauer, Gesang, Bass, Gitarre, Raphael Schmitt, Geige und Harmoniegesang, sowie Julie Ann Cimino-Boyle, Gesang und die irische Rahmentrommel Bodhran. Sie ist seit August dieses Jahres jüngstes Bandmitglied. Als Special Guest unterstützte das Quartett Gisa Wilfarth mit Gesang, Akkordeon und Tin Whistle.

Stadtfeste und Kneipenkonzerte

„Das Flair bei der Kirchentour ist ein ganz besonderes“, erklärte Dennis Fehlauer am Rande. Während bei Stadtfesten und Kneipenkonzerten gerade irische Musik mit den bekannten Trinkliedern für Stimmung sorge, kämen die Besucher zu dem Balladenabend, um die Musik intensiv zu erleben und den Texten zu lauschen. Herzergreifende Balladen wie „Kilkelly Ireland“ oder „Waltzing Mathilda“ ließen den Zuhörern wohlige Schauer über den Rücken laufen, und die Interpretationen waren so berührend, dass sich manches Auge mit Glitzerperlen füllte und so für unvergessliche Momente dieses fantastischen Konzertabends sorgte.

Stimmungsvolles Fest

Insgesamt ist Weihnachten in Irland aber ein fröhliches und stimmungsvolles Fest mit viel Musik und Gesang. „Fairytale of New York“ – das wohl bekannteste irische Weihnachtslied, aus der Feder der „Pogues“ vermittelte in aller Deutlichkeit genau diese Weihnachtsfreude.

Und weil das begeisterte Publikum die „Kilkennys“ bei stehenden Ovationen nicht von der Bühne ziehen ließ, gab es noch einen musikalischen Reigen vorweihnachtlicher Zugaben in der Dielinger St.-Marien-Kirche.