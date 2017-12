Schwester Irmhild verabschiedet Eine Institution verlässt nach 25 Jahren Lemförde

Lemförde. Mit Schwester Irmhild Espendiller verlässt nach 25 Jahren eine Institution, ein entscheidendes Gesicht des ambulanten Hospizdienstes und eine Fachfrau für Trauerbegleitung Lemförde.

Während einer Messe wurde sie jetzt in der Lemförder Kirche „Zu den heiligen Engeln“ verabschiedet. Die Ordensleitung der Clemensschwestern in Münster, denen Schwester Irmhild angehört, hatte den Wunsch geäußert, dass sie im ordenseigenen Seniorenheim in Dülmen eine neue Aufgabe übernehmen soll.

Der Lemförder Kirchenchor

Gemeinsam gestalteten die Pastoren Marc Weber, Stephan Schwegmann, der Vorgänger von Weber, Reinhard Trimpe (Subsidiar) sowie Diakon Reinhard Scharfenberg die Abschiedsmesse, die der Lemförder Kirchenchor umrahmte. Wie groß das Wirken von Schwester Irmhild war, sieht man auch daran, dass sie im Juli 2007 vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gemeinsam mit Schwester Irmtrudis Brüggehagen – sie war ebenfalls nach Lemförde gekommen – das Bundesverdienstkreuz entgegennahm. „Stellvertretend für alle Hospizhelfer und -helferinnen und Sterbebegleiter“, betonten damals bescheiden die Schwestern.

Den letzten Weg

„Liebe braucht auch das Loslassen“, sagte Pastor Weber in seiner Predigt. Leuten zu helfen loszulassen sei auch die Aufgabe der Trauerbegleiterin Schwester Irmhild gegenüber den Sterbenden gewesen, die den letzten Weg gehen. Weber: „Sie waren die gute Seele der Pfarrei. Trotzdem gilt es auch für uns, Sie loszulassen. Es ist etwas Neues für Sie dran. Sie haben zu der Anfrage Ihrer Oberin ‚Ja‘ gesagt. Aber wir lassen Sie schweren Herzens gehen.“

Anzeige Anzeige

Die tragenden Säulen

„Ihre Entscheidung, der Ordensleitung zu entsprechen, haben wir mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Trotzdem ist es kein Geheimnis, dass wir Sie gerne noch länger in unserer Kirchengemeinde behalten würden“, betonte Claus Samstag, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, der den Reigen der Grußworte in der Kirche eröffnete. Zukünftig müsse man auf eine der tragenden Säulen der Kirchengemeinde und des Hospiz der vergangenen 25 Jahre verzichten. Aber: „25 Jahre durften wir Sie, Schwester Irmhild erleben, wie Sie in ständiger Einsatzbereitschaft tatkräftig an- und zugepackt haben. Sie haben unsere Kirchengemeinde mit geprägt und wesentlich dazu beigetragen, dass dem Hospiz große Wertschätzung entgegengebracht wird.“

Pfarrgemeinderatsvorsitzende

„Das sind nahrhafte und schmackhafte Grüße“, erklärte Pastor Konrad Langrehr-Tell, der diese im Namen der Dümmer-Kirchengemeinden Brockum, Burlage und Lemförde Schwester Irmhild überreichte und eine launige Geschichte zum Besten gab. Auch Bohmtes Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Warhus dankte der scheidenden Schwester mit einem Präsent. Worte des Dankes überbrachte Schwester Margret im Namen der Generaloberin Schwester Charlotte und im Namen der Schwesterngemeinschaft. „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Aber es war ein schönes Geben und Nehmen“, unterstrich Schwester Irmhild in ihrem Schlusswort.