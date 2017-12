Advents- und Weihnachtsbräuche Wittlager Landfrauen spenden für den Diakonie-Jugendfonds

Leckermühle. Das Geld, das die Wittlager Landfrauen, bei ihrem vorweihnachtlichen Treffen gesammelt haben, kommt dem Kinder- und Jugendfonds des Diakonischen Werks zu Gute. Pastorin Anke Kusche freute sich über 430,44 Cent, die ein einem handgearbeiteten Sammelbeutel überreicht wurden.

In diesem Jahr war bei der Adventsfeier der Landfrauen, die regelmäßig mit einem Vortrag und einer Sammelaktion verbunden ist, eines anderes als lange gewohnt. Erstmals fand die Veranstaltung nämlich im Saal des Gasthauses Niemann in Leckermühle statt. Die Wahl der zentralen Lokalität (statt des Gasthauses Beinker) war möglich, weil die Zahl der Teilnehmerinnen im Laufe der Zeit zurückgegangen ist.

Weihnachtsspende

Für die musikalische Begleitung sorgte Ernst Thörner, der die Frauen beim Singen der traditionellen Weihnachtslieder auf dem Akkordeon begleitete. Elsbeth Menke, die Vorsitzende der Wittlage Frauen, hieß ihn ebenso willkommen wie die Referentin Anke Kusche, die seit 16 Jahren Pastorin in Fürstenau und stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Bramsche ist, zu dem auch die Gemeinden des Altkreises Wittlage seit fünf Jahren gehören. Sie erläuterte, wie die Weihnachtsspende der Landfrauen verwendet wird. Bestimmt ist sie für den Kinder- und Jugendfonds des Diakonisches Werks Bramsche. Kusche sagte: „Das Konto des Fonds steht so ziemlich auf Null. Das zeigt, dass die Spenden ausgegeben werden.“ Garantiert sei, dass die Spende der Landfrauen im Altkreis Wittlage bleibe. Benötigt wird Geld unter anderem für Material zum Schuljahresbeginn oder für Turnbekleidung. Dabei gebe es keine Barauszahlungen, sondern die entsprechenden Geschäfte schickten eine Rechnung.

Blumen als Dank

Dank richtete die Vorsitzende an alle Frauen, die bei der Kreistierschau auf dem Hof Seeger in Schwagstorf am Stand der Landfrauen Torten, Milchmixgetränke, Kaffee und Milchreis verkauft hatten. Menkes Fazit: „Es hat sich gelohnt.“ Weiterer Dank galt zwei Vertrauensfrauen, die viele Jahre die Verbindung zwischen jedem einzelnen Mitglied und dem Vorstand herstellten. Blumen als Zeichen des Dankes erhielt Helga Knippenberg aus Dahlinghausen. Christa Niermann-Wellinghoff (Lecker/Ostercappeln) konnte an dem Nachmittag nicht teilnehmen.

Advent im Wandel der Zeit

Im Mittelpunkt des Vortrags, den Anke Kusche hielt, standen Advents- und Weihnachtsbräuche und deren Herkunft. Sie sagte: „Keine andere Zeit des Jahres ist so bestimmt von Sitten und Gebräuchen wie die Weihnachtszeit.“ Ursprünglich habe Advent die Ankunft des neuen Fürsten oder Machthabers in einer Stadt beschrieben. Ende des 5. Jahrhunderts habe die Adventszeit als Fastenzeit 40 Tage gedauert – vom 11. November bis 6. Januar (die Samstage und Sonntage nicht mitgerechnet). Die Wochen sollten der inneren Einkehr dienen. Erst im Mittelalter sei die Ausrichtung auf Weihnachten erfolgt, die Zahl der Adventssonntage auf vier festgelegt (vorher waren es mal mehr mal weniger). Früher habe die Bescherung am 6. Januar stattgefunden. Martin Luther habe sich dann dafür ausgesprochen, am 24. Dezember den Geburtstag Jesu zu feiern. Die Referentin: „Später ist daraus das Christkind geworden.“

Immer kommerzieller

Inzwischen, so Kusche, sei der Advent immer hektischer, kommerzieller und lauter geworden. Vom Ursprung sei kaum noch etwas zu spüren. Und in den Schulen gebe es Kinder, die nicht wüssten, warum Weihnachten gefeiert werde. Die Referentin forderte die Landfrauen auf: „Habe Sie den Mut, Ruhe einzufordern.“