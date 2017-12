Liedermacher Uwe Lal zu Gast Wunderbares Konzert für die Hunteburger Kinder

Hunteburg. Mit einem Adventskonzert haben sich die Kinder und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens Hunteburg auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Zu Gast war Kinderliedermacher Uwe Lal.

„Ich bin im Internet auf ihn gestoßen. Seine Lieder handeln von der Adventszeit sowie von Gott und Jesus. Das ist eine passende Mischung“, sagte Leiterin Julia Lichter noch kurz vor dem Auftritt. Und sie sollte nicht enttäuscht werden.

„Endlich, endlich ist es soweit. Es kommt die schöne Weihnachtszeit“, lautete ein Titel zu Beginn. Und schon nach wenigen Minuten war klar: Niemand im Gemeindehaus musste ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben. Mit einfachen Texten und Reimen, der dazugehörigen Gestik und den eingängigen Melodien weckte Lal die Freude der Kinder am Tanzen, Singen und Klatschen.

Gott und die Weihnachtszeit

In vielen seiner Lieder spielten Gott und die Weihnachtszeit eine Rolle. In einem Song hieß es zum Beispiel „Gott ist groß, unfassbar groß und wurde doch so klein. Als Kind kam er auf unsere Welt, um uns ganz nah zu sein.“ Und selbst die Geschichte rund um Jesus Christi Geburt gab er musikalisch aus Sicht des Holzwurms Wurmel wieder.

Anzeige Anzeige

Lal gibt pro Jahr etwa 130 Konzerte, natürlich steht dabei nicht immer die Adventszeit im Mittelpunkt. „Ich bin froh, dass ich Abwechslung habe und nicht auf eine Sache festgelegt bin“, sagte der selbstständige Musiker. Die Ideen für seine Lieder kommen ihn vor allem im Alltag. „Wenn ich Kinder beim Spielen beobachte zum Beispiel“, so Lal. „Aber manchmal setze ich mich auch einfach hin und muss erst einmal ein Konzept ausarbeiten.“ In diesem Jahr hat er so ein Kinderkonzertprogramm anlässlich des Lutherjahres auf die Beine gestellt, das sich um die Themen Reformation und um das Leben Martin Luthers dreht.

Kindergartenförderverein

Möglich wurde Uwe Lals Auftritt dank des Kindergartenfördervereins Hunteburg. „Wir bedanken uns herzlich, denn ohne die Unterstützung wäre dieses Konzert gar nicht möglich gewesen“, sagte Julia Lichter. „Es war ein wirklich wunderbares Konzert, und es hat allen Kindern und Erzieherinnen sehr gut gefallen. Selbst unsere ganz Kleinen haben super mitgemacht, und es wurde im Anschluss an das Konzert noch gut gelaunt im Kindergarten weitergesungen. Die Lieder hatten Ohrwurmcharakter, einige werden wir bestimmt in unser Kindergartenrepertoire aufnehmen.